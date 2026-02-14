ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KARIŞIK AMBALAJ ATIKLARI DÖKME SATIŞ İHALESİ İŞİ



1- Üsküdar Belediyesi sınırları içerisinde toplanan karışık ambalaj atıklarının (kâğıt/karton, plastik, metal ve cam) 5 (beş) ay süreyle satışının yapılmasına ilişkin 'Karışık Ambalaj Atıkları Dökme Satış İhalesi İşi' kapsamında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile gerçekleştirilecektir.

2- Muhammen bedel;

Cinsi Kilo Birim Fiyat (TL) Tutar Aylık (TL) Tutar 5 ay (TL) Karışık Ambalaj 1.000.000 2,5 2.500.000,00 12.500.000,00 Cam Grubu 40.000 1,5 60.000,00 300.000,00 TOPLAM 1.040.000 2.560.000,00 12.800.000,00

Toplam muhammen bedel 12.800.000,00 -TL+KDV olup, ihalede pey sürme karışık ambalaj atık birim fiyatı üzerinden yapılacaktır.



*Belirtilen miktarlar tahmini olup, idare tarafından herhangi bir asgari veya azami miktar taahhüdünde bulunulmamaktadır. Ambalaj atıklarının miktarı, oluşumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

3- Geçici Teminat: 384.000,00 TL

4- İhale süresi: 5 (beş) Ay

5- İhale, Üsküdar Belediyesi Encümen Salonunda 26.02.2026 Perşembe günü saat 10:30'da yapılacaktır.

6- İhale Şartnamesi, Üsküdar Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nden görülebilecek ve 2.000,00-TL (ikibintürklirası) ücret karşılığında satın alınacaktır.

7- İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler

A. Gerçek kişilerden:

Posta yolu ile iletilecek teklifler için teklif mektubu (kapalı dış zarf içinde kapalı iç zarf şeklinde), Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, İmza Beyannamesi, Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş imza beyannamesi, İstekli tarafından imzalanmış şartname, İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdanı örneği, İhale giriş belgesi, İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınmış belge vermesi. SGK'ya borcu olmadığına dair ilan tarihinden sonra alınmış belge vermesi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi Lisans Belgesinin olması (Çevre İzin ve Lisans Belgesi ve ekleri),

B. Tüzel kişilerden:

Posta yolu ile iletilecek teklifler için teklif mektubu (kapalı dış zarf içinde kapalı iç zarf şeklinde), Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, İmza Sirküleri, Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş imza beyannamesi, İstekli tarafından imzalanmış şartname, İlgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/ veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi'nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler, İhale giriş belgesi, İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınmış belge vermesi. SGK'ya borcu olmadığına dair ilan tarihinden sonra alınmış belge vermesi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi Lisans Belgesinin olması (Çevre İzin ve Lisans Belgesi ve ekleri),

8-2. Belgelerin sunuluş şekli

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicil gazetesi nizamnamesinin 9. Maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde: Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca " aslının aynıdır " şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlilik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.



9- İhaleye teklif verecekler; teklif dosyalarını ihale şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 25.02.2026 Çarşamba günü saat 15.00'a kadar Üsküdar Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.



10- Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihalenin yapılacağı yer olan Encümen Salonuna ulaşması şarttır. Faks ile yapılan müracaatlar ve postada yaşanan gecikmeler kabul edilmeyecektir.



11- İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.



İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02399973 #ilan.gov.tr