T.C.

KARŞIYAKA

3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.47541039-2025/232-Ceza Dava Dosyası 13.02.2026

Konu : İLAN

İLAN

Aksaray ili Eskil ilçesi Taşkapu mah/köy nüfusuna kayıtlı Dursun ve Havana oğlu 01/04/1999 Eskil doğumlu MENEKŞE UZER hakkında banka veya kredikurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık eylemi nedeniyle mahkememizce yapılan yargılaması sonunda;

TCK 158/1-f-son, 62, 52/2-4, 53/1-2-3, 58/9 maddeleri gereğince 3 yıl 4 ay hapis 3.020,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin karar verilmiş olup,

Sanığın yakalama kararı ile alınan savunmasında beyan ettiği adresine karar tebliği için tebligat çıkarıldığı, tebligatın bila döndüğü, adres araştırması için yazı yazıldığı, iş bu yazıya şahsın bulunamadığı, telefon hatlarının kapalı olduğu ve sistem sorgusunda şahsın aranan şahıslardan olduğu şeklinde cevap verildiği, UYAP kaydında yapılan sorgulamada şahsın mernis adresinin bulunmadığı, yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığın adresine ulaşılamadığı anlaşılmakla kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı yasanın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararın tebliğinden başlayacak 2 haftalık süre içerisinde mahkememize yada bulunulan yer mahkemesine dilekçe ile başvurarak yada sözlü olarak başvurup tutanağa geçirilmesi yoluyla istinaf yasa yoluna başvurma hakkını kullanabileceği, değerlendirmenin İzmir Bölge Adliye Mahkemesince yapılacağı,

İlanen duyurulur.

Basın No: ILN02401809 #ilan.gov.tr