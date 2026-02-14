T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2020/169

KARAR NO : 2026/17

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/01/2026 tarihli ilamı ile sanık YAŞAR TOMBAŞ hakkında 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASIkararı verilmiş olup, Sanık YAŞAR TOMBAŞ, (Kemal ve Fidan oğlu, 24/09/1969 ÜNYE doğumlu, ORDU, İKİZCE, Tombaşlı mah/köy nüfusunda kayıtlı) tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.13.02.2026

Basın No: ILN02402188 #ilan.gov.tr