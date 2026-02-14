İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2014/242

KARAR NO: 2018/287

1-Davacı EMİLİA DİMİTRİADİS aleyhine mahkememizde açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Yasal süresinde yenilenmeyen davanın H.M.K.'nun 150.maddesi gereğince AÇILMAMIŞ SAYILMASINA karar verildiği,

2-Davacı Emilia DİMİTRİADİS vekilinin "usulsüz yapılan tebligat sebebiyle, henüz dava kesinleşmediğinden, tarafların yokluğunda karar verildiğinden, mevcut durum 11.04.2025 tarihinde öğrenilmiş olduğundan davanın kaldığı yerden devamına, her ne kadar dava müracaata bırakılmış olsa da usulü eksiklik yapıldığından ve davacıya bildirim yapılmadığından" yargılamanın yenilenmesinin talep ettiği,

3-Mahkememizin 15/04/2025 tarihli ek kararı ile;

6100 sayılı HMK'nın 374. maddesine göre yargılamanın iadesi kesin olarak verilen veya kesinleşmiş olan hükümlere karşı istenebilir. Somut davada, davanın açılmamış sayılmasına dair verilen hükmün henüz kesinleşmediği anlaşılmakla şartları oluşmayan bu talebin reddine karar vermek gerekmiştir.

Eski hale iade talebi bakımından ise; eski hale getirme, yasada belirtilen veya hakimin belirlediği kesin sürede, elde olmayan nedenlerle bir işlemi yapmayan kimseye o işlemi yapma hakkının tanınmasıdır. Somut olayda işbu davanın 18/01/2018 tarihli celsesinde mahkememizce; "Davacı vekilinin 28.11.2017 tarihli dilekçesiyle istifasını bildiridiği, bugünden itibaren davayı takip etmediği, herhangi bir mazeret dilekçesi sunmadığı, 1136 SY nın 34-41 md. gereğince davacı asile tebliğden itibaren 15 gün süreyle vekillik görevinin devam ettiği, buna rağmen davacı vekilince davanın takip edilmediği anlaşılmakla..." gerekçesiyle dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olup, akabinde süresinde yenilenmeyen davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. Davacı vekili eksi hale iade talebini, vekilin istifa dilekçesinin ve duruşma gününü bildirir davetiyenin asile usulüne uygun şekilde tebliğ edilmeden dosyanın karara bağlanmasına dayandırmıştır. Eski hale iade kaçırılan süreler için düzenlenmiş bir müessese olduğundan, şayet usulsüz tebligattan kaynaklı, dolayısıyla sürelerin henüz başlamadığı aşamada mahkemece hükmün usule aykırı şekilde verildiği ileri sürülmekte ise bu usule aykırılığı gidermenin yolu eski hale iade talep etmek değil, usule aykırı şekilde verilen hükmü kanun yoluna taşımaktır. Nitekim mahkememizce verilen hüküm henüz taraflara tebliğ edilmediğinden davacının kanun yoluna başvuru süresi de başlamamıştır. Bu sebeplerle eski hale iade talebi de yerinde olmadığından "Davacı vekilinin yargılamanın iadesi ve eski hale iade taleplerinin koşulları oluşmadığından REDDİNE" karar verildiği,

Davacı vekilinin mahkememizin 2014/242 Esas 2018/287 karar sayılı 18/04/2025 tarihli ek kararının istinaf edildiği;

Davalı YORGO YERMANOS'un belirtilen adreslerine tebligat yapılamadığından ve adresi meçhul olduğundan;

Davacı vekilinin 14/04/2025 tarihli Yargılamanın Yenilenmesi Dilekçesi, Mahkememizin 18/04/2025 tarihli EK KARARI ve Davacı vekilinin 25/04/2025 tarihli ek karara karşı İSTİNAF BAŞVURU DİLEKÇESİNİN davalı YORGO YERMANOS'a teblig yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur. 15/01/2026

Basın No: ILN02401807 #ilan.gov.tr