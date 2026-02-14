ANKARA SERMAYE PİYASASI KURULU BŞK. (SPK)

İLANEN TEBLİGAT

SERMAYE PİYASASI KURULU

MUHATAP: MAHMUT ÖZMEN

(TCKN: 12431108156)

Adres: General Asım Gündüz Caddesi Dış Kapı No: 86 İç Kapı No : 8 Kadıköy/İSTANBUL



KONU: İDARİ PARA CEZASI

Muhatabın yukarıdaki adresine gönderilen evrak bila tebliğ iade edildiğinden ve yapılan tetkiklerden başkaca bir adresin tespiti mümkün olmadığından idari para cezasının ilanen tebliğine karar verilmiştir.



KARAR ÖZETİ:VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliğinin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) (b) ve (f) bentlerine aykırılık nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulunun 23.01.2026 tarih ve 4/164 sayılı kararı ile muhatap hakkında 3.535.364,06 TL idari para cezası verilmiştir. İşbu ilanın gazetede yayımı tarihinden 7 gün sonra bir aylık ödeme süresi ile altmış günlük idari yargıda dava açma süresi başlayacaktır. Ödeme yapılmaması veya dava açılmaması halinde tahsilat için ilgili vergi dairelerince takibat yapılacaktır. Konuya dair "İdari Para Cezası Bildirim Tutanağı" bir ay süreyle Sermaye Piyasası Kurulu Ankara binası girişinde görülebilir. İlanen tebliğ olunur.

