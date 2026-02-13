İLAN

T.C. YENİŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2025/249 Esas

DAVALI : MURAT KAYA

Davalı Murat Kaya'nın (TC:26*******26, Mustafa oğlu 1990 dğ.lu) tüm aramalara rağmen adresine ulaşılamadığından gelecek celsenin sözlü yargılama ve hüküm duruşması olacağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Beyaz Kaya tarafından davalı Murat Kaya aleyhine şiddetli geçimsizlik ve evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma talebi ile dava açılmış olup,

Tahkikat tamamlandığından sözlü yargılama ve hüküm için belirlenen 25/03/2026 günü saat: 09:20'da mahkemede hazır olmadığınız takdirde yokluğunuzda hüküm verileceği hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur. (HMK. 186)

Basın No: ILN02400437 #ilan.gov.tr