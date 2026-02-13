T.C.

KONYA 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, DEDEKORKUT Mahalle/Köy, 4261 Ada, 5 Parsel sayılı Bahçeli Kargir Ev ve 2 Depo vasıflı taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Melikşah Mahallesi Öz Çetin Sokak No:13-13/AMeram / KONYA

Yüzölçümü : 197,9 m2

İmar Durumu : Ayrık Nizam, 3 Kat, Konut sahasına isabet etmektedir.İmar Planında İfraz ve Tevhide Tabii Sahada olduğu ve Bölgede İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uygulamaktadır bilgi notu yer almaktadır.

Kıymeti : 5.658.012,50 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:47

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 10:47

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 10:47

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02399651 #ilan.gov.tr