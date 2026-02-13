T.C.

ANKARA BATI 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.48404501-2024/605-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 23/12/2025 tarih, 2024/605 esas 2025/894 sayılı kararı ile Hükümlü veya Tutuklu Kaçması suçundan sanık Yaghoub AHVAZ hakkında yapılan yargılaması sonucunda; Sanık Yaghoub Ahvaz'ın üzerine atılı Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçunu işlediği sabit görülmekle eylemine uyan TCK'nın 292/1.maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı da değerlendirilerek neticeten 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş olup,

Sanık Yusuf ELRUMO'nun mahkememize bildirdiği adresinde bulunamaması, yapılan adres araştırmasın sonucunda adresinin tespit edilemediği bildirildiğinden, sanığa mahkememiz gerekçeli kararının 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK 268 inci maddesi uyarınca 2 hafta içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yoluna başvurulabileceği,

İLAN OLUNUR. 17/10/2022

Basın No: ILN02399975 #ilan.gov.tr