T.C. ANKARA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ANKARA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/6

KARAR NO: 2025/355

Mahkememizin 2021/6 esas 2025/355 karar sayılı dosyasında 19/06/2025 tarihli kararıyla Mahkememizin 2021/6 esas 2025/355 Karar sayılı dava dosyasında sanık Ali DERVİŞOĞLU hakkında 4 YIL 2 AY HAPİS VE 250GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği, sanık olan Ali DERVİŞOĞLU (TC: 18064239496 kimlik numaralı) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 2 HAFTA içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle İstinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.19.12.2025

