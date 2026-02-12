T.C. TÜRKOĞLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/16 Esas

İLAN TUTANAĞI

Davacı , MEHMET ÖZLER ile Davalı , KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi Kılılı Mahallesinde kain;

Doğusu: Kısmen tescil harici, kısmen de 446 parselin sahibi Fidan Kutaruk ve 447 parselin sahibi Ahmet Kutaruk olduğu, Batısı: Kısmen tescil harici, kısmen de 439 parselin sahibi Ali Hançer olduğu, Kuzeyi: 449 nolu parselin sahibi Beytullah Özler, 450 nolu parselin sahibi Mehmet Özler ve 451nolu parselin sahibi Beytullah Özler olduğu ve Güneyi: 460 ve 456 nolu parsellerin sahibi Resul Yalçınkaya ile çevrili olan,

Bahçe niteliğindeki 610,02 m² yüzölçümlü yerin Mehmet ÖZLER adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia eden bilumum evrak müsbitlerinin ilan tarihinden itibaren 3 (üç)ay içerisinde Mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

