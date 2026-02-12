T.C. MANİSA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/472 Esas04.12.2025

Konu : gaiplik ilanı

İ L A N

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI tarafından mahkememize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Dava konusu Manisa ili, Şehzadeler İlçesi, Dere Mahallesinde bulunan1461 ada 6 parsel sayılı taşınmazın hissedarı olan "Hacı Mehmet oğlu Ahmet ile, Hacı Mehmet kızı Şakiye" hakkında bilgi ve görgüsü bulunan kişilerin TMK 33.maddesi uyarınca ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Manisa 5.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/472 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

