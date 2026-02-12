T.C.

MALATYA

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/338 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından davalılar, Emine Sağır, Gökay Uğurlu, Hüseyin Gültekin adına tapuda Malatya İli Yeşilyurt İlçesi İkizce Mahallesi 151 ada 38 nolu parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/338 esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.08.2025

Basın No: ILN02399615 #ilan.gov.tr