İLAN

T.C.

HACIBEKTAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2025/110 Esas sayılı dosyasında yapılan adres araştırmalara rağmen dahili davalı Cansu Seyfi'ye tebligat yapılamamış olup, Mahkememizin 2025/110 Esas sayılı dosyasına sunulan dava dilekçesinde özetle davacı Nevşehir İli, Hacıbektaş İlçesi, Köşektaş Köyü 156 ada 10 parsel sayılı taşınmazın, müteveffa Ömer Seyfi'nin bu taşınmaza komşu 156 ada 11 parsel sayılı taşınmazın maliki olduğunu, müteveffanın mirasçılarından Fatma Gürlevik'in mirasçı olduğu 156 ada 11 parsel sayılı taşınmaza tecavüz ettiğinden bahisle davacının şikayetçi olduğunu, dava konusu yerde ilk kadastro çalışmaları yapılırken sınırdaki taş duvar ve ağaçlar dikkate alınmadan ve kime ait olduğu tespit edilmeden davacıya ait taşınmazın sınırları ve geometrik durumunun hatalı olarak belirtildiğini, dava konusu yerde yapılan tesis kadastrosu ile davaya konu taşınmazların müşterek sınırlarının belirlenmesinde yapılan hata ve Müdürlük tarafından bu hatanın düzeltilmesi talebinin reddi nedeniyle işbu davayı açmak zorunda kaldığını beyan ederek 3402 sayılı yasanın 41. maddesi gereğince ölçü, sınırlandırma, tersimat ve hesaplamalardan doğan teknik hataların düzeltilmesi amacıyla Nevşehir İli, Hacıbektaş İlçesi, Köşektaş Köyü 156 ada 11 parsel sayılı taşınmazın 81,02 m²'lik kısmın davalı adına olan tapu kaydının iptali ile davacının maliki olduğu Nevşehir İli Hacıbektaş İlçesi 156 ada 10 parsel sayılı taşınmaza eklenmek suretiyle tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep ettiği anlaşılmakla, tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde cevaplarını sunabileceği ihtarıyla, dahili davalı Cansu Seyfi'ye dava dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02398820 #ilan.gov.tr