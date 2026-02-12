T.C.

GAZİANTEP

İCRA DAİRESİ

2019/8 İFLAS

GAZİANTEP İCRA DAİRESİ'NDEN

İFLASIN KAPATILMASINA İLİŞKİN İLAN

MÜFLİS : KVC İÇ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ, 8100348422 VKN

Yukarıda belirtilen müflis hakkında verilmiş olan iflasın Gaziantep 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/379 Esas, 2025/358 Karar ve 12/05/2025 tarihli sayılı ilamı ile İcra ve İflas Kanunu'nun 254. maddesi gereği KAPATILMASINA karar verilmiş olup söz konusu karar 05/12/2025 tarihinde kesinleşmiştir.

İflasın kapatılmasına ilişkin ilam incelenmek üzere dosyada hazır bulundurulmakta olduğu ilanen tebliğ olunur. 11/02/2026

