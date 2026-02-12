T.C.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi, Sivrihisar-2 Caddesi No:14/5 Tepebaşı / ESKİŞEHİR adresli Kokteyl ve Düğün Salonunun 5 yıl süre ile kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35(a), 37 ve müteakip maddeleri hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

İhale Konusu Kiralama Süresi Yıllık Muhammen Bedeli Şartname Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi Şeker Mahallesi, Sivrihisar-2 Caddesi No:14/5 Tepebaşı / ESKİŞEHİR (Kentevi) 5 Yıl 4.000.000,00 TL+KDV (Yıllık) 7.500,00-TL 600.000,00 TL 25/02/2026 15:00

Şartnameler mesai saatleri içerisinde Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığından temin edilebilir ya da ücretsiz görülebilir.

İhaleye katılmak için verilmesi gereken belgeler;

1) İsteklinin, (çalışma ruhsatıyla ibraz edilmek üzere) düğün salonu veya sosyal tesis faaliyet konularında en az 1 (bir) yıl deneyimi olduğuna dair belge,

2) Türkiye'de kanunî ikametgâhı olduğuna dair (Nüfus Müdürlüğü'nden veya e-Devlet'ten alınmış) belge,

3) Tebligat için adres beyanı, telefon (ve varsa faks) numarası, e-posta ve (İsteklinin anonim, limited ya da sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olması durumunda) KEP (Kayıtlı E-Posta) adresi,

4) İsteklinin (ihale tarihinin olduğu yıla ait olan) Ticaret ve/ya Sanayi Odası'na kayıtlı olduğunu gösterir belge,

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Odası siciline dair belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odası'ndan veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri makamdan sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/ya tüzel kişilerin her birinin a ve b alt bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

5) İstekliye ait noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi'nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere, ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli İmza Sirküleri,

6) Vekâleten katılanlardan, yetkili olduğuna dair noter tasdikli Vekâletname ve noter tasdikli İmza Beyannamesi,

7) İstekli bilgilerinin bulunduğu son sayfası doldurulmuş ve her sayfası imzalanmış İdari Şartname,

8) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

9) İdari Şartname'nin satın alındığına dair makbuz,

10) İdari Şartname'de belirtilen Geçici Teminat Bedeli'nin yatırıldığında dair makbuz veya limit dahili banka ve/ya özel finans kuruluşlarının verdiği süresiz Teminat Mektubu,

11) İsteklinin İdareye herhangi bir borcunun olmadığına dair, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan alınacak "Borcu Yoktur Belgesi",

12) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli "Ortak Girişim Beyannamesi",

13). İsteklilerin, İdari Şartname'de istenilen diğer belgelerle birlikte hazırlanmış ihale dosyalarını en geç 25.02.2026 Çarşamba günü saat 12:00 'a kadar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'na teslim etmeleri, 14) İhale tarihi ve saatinde Encümen Toplantı Salonu'nda hazır bulunmaları ilan olunur.

Basın No: ILN02397987 #ilan.gov.tr