T.C. DENİZLİ

15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN Ahmed ve Zehra oğlu, 1988 İdlib doğumlu, sanık Mustafa SITEYF'e tüm aramalara rağmen tebliğ işlemi yapılamamıştır.Sanık Mustafa SITEYF'e Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 5237 sayılı TCK'nın 142/2-h maddesi gereğince 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve sonuç olarak 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA ve aynı Yasanın 231/8 maddesi gereğince 5 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA karar verilmiştir. Tüm aramalara rağmen Mahkememizin 04.12.2025 tarih 2021/134 Esas, 2025/786 Karar sayılı kararı sanığa tebliğ edilememiştir. İlanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra Mahkememiz kararınınilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağını, kararın tebliğinden itibaren2 hafta içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemelerine verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunarak tutanak tutulmasını sağlamak ve hakime onaylatmak sureti ile Denizli Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edebileceği, hususunun sanık Mustafa SITEYF'e ilanen tebliğ olunur. 11/02/2026

