T.C.

CİHANBEYLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/134 Esas Konu : Basın ilamı

İLAN METNİ

DAVACI : MERAL ÇİFCİ TEBLİĞ İSTENEN

DAVALI :TUNCAY ÇİFCİ (TCKN:68137103896)

Dava dilekçesi özeti:

Davalının tam kusurlu davranışları yüzünden çekilmez hale geldiğini, davayı açma zorunluluğunun doğduğunu, davanın kabulüne tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davanın Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası açıldığı, ön inceleme duruşmasının taraf teşkili sağlanmadığından yapılamadığı anlaşılmıştır.

6100 S.HMK'nın 122. Maddesi gereğince iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevaplarınızı mahkememize ibraz etmeniz gerekmekte olup aksi halde 6100 S.HMK'nın 128. Maddesi gereğince dava dilekçesinde belirtilen vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususları ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02399882 #ilan.gov.tr