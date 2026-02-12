T.C. BAKIRKÖY 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.28918535-2025/299-Ceza Dava Dosyası 09.02.2026

İLAN

Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 16.12.2025 tarih, 2025/299 Esas, 2025/658 Karar sayılı ilamı ile Aıhaıtı ve Nurgul oğlu, 10.12.1998 Çin Halk Cumhuriyeti doğumlu Aıhaıtı HALAIKE hakkında Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan TCK'nun 142/2-h, 168/1, 62 maddeleri gereğince 1 YIL 4 AY 20 GÜN HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA karar verilmiştir.

Verilen bu karar sanığın yokluğunda verilmiş olup sanığın bilinen yurt içi ve yurt dışı adresi bulunmadığından;

İş bu hüküm özetlerinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02399647 #ilan.gov.tr