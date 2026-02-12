T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*
ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1571 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Yenimahalle İlçe, İVEDİKKÖY Mahalle/Köy, 63183 Ada, 3 Parsel, 2. KAT 3. KAT 226 NOLU BAĞI ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)
Adresi :İvedikosb Mah. M.Gökçek Bulvarı Otokent, No:6/226Yenimahalle/Ankara Yenimahalle / ANKARA
Yüzölçümü : 25.320 m2 Arsa Payı : 6665/2532000
İmar Durumu :Taşınmazın İvedik OSB Müdürlüğünde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı, ayrık nizam, Emsal:1,00 Hmax:15,50, Hizmet ve Destek Alanı (Ticaret) imarlıdır. Tüm cephelerden 10m çekme mesafeli, yapılaşma koşulları belirlendiği tespit edilmiştir.
Kıymeti : 9.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibi olup, OSB Uygunluk Görüşü Alınması Zorunludur şerhi mevcuttur.
Artırma Bilgileri :
|1. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 13:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 13:39
|2. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 13:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2026 - 13:39
28/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02399063 #ilan.gov.tr