Örnek No:55*

T.C.

ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/1571 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1571 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Yenimahalle İlçe, İVEDİKKÖY Mahalle/Köy, 63183 Ada, 3 Parsel, 2. KAT 3. KAT 226 NOLU BAĞI ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi :İvedikosb Mah. M.Gökçek Bulvarı Otokent, No:6/226Yenimahalle/Ankara Yenimahalle / ANKARA

Yüzölçümü : 25.320 m2 Arsa Payı : 6665/2532000

İmar Durumu :Taşınmazın İvedik OSB Müdürlüğünde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı, ayrık nizam, Emsal:1,00 Hmax:15,50, Hizmet ve Destek Alanı (Ticaret) imarlıdır. Tüm cephelerden 10m çekme mesafeli, yapılaşma koşulları belirlendiği tespit edilmiştir.

Kıymeti : 9.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibi olup, OSB Uygunluk Görüşü Alınması Zorunludur şerhi mevcuttur.

Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 13:39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 13:39 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 13:39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2026 - 13:39

28/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02399063 #ilan.gov.tr