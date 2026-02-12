Örnek No:55*

T.C.

ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/998 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/998 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, AKPINAR Mahalle/Köy, 28003 Ada, 5 Parsel, 3. KAT 22 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM BORÇU ADINA KAYITLI1/1 TAM HİSSE SATILACAKTIR.

Adresi : Akpınar Mah., 860.Sokak,No:4/22 Çankaya / ANKARA

Yüzölçümü : 1.810,00 m² Arsa Payı : 66/1810

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Çankaya Belediyesi'nden alınan bilgiye göre; değerleme konusu taşınmazın yer aldığı 28003 ada 5 parsel, belediye sınırları içinde, 1/1000'lik imar planında, ayrık nizam, Taks:1,40, Kaks:1,80, Hmaks:15,50, 5 kat, konut alanı imarlıdır.

Kıymeti : 8.000.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Ankara 22. Aile Mahkemesinin 2025/97 E. ihtiyati tedbir olup; mahkemece satışına ve tesciline engel olmadığına dair cevap verilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 10:26

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 10:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:26

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:26

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

