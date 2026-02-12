Örnek No:55*

T.C.

ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/291 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/291 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, ÖVEÇLER Mahalle/Köy, 25673 Ada, 1 Parsel, 3. Kat 8 numaralı bağımsız bölüm ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Aşağı Öveçler Mah. 1318 Sokak Karakurt Apt. No: 3/8 Çankaya Ankara Çankaya / ANKARA

Yüzölçümü : 697 m2 Arsa Payı : 160/1394

İmar Durumu :Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde yapılan incelemede 25673 ada 1 sayılı parselin, bölge kat nizamı planında ayrık nizam 4 katlı TAKS:0,35 KAKS:1,40, H:12,50 metre, konut alanında kaldığı hususları tespit edilmiştir.

Kıymeti : 4.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu Kaydındaki gibidir.Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 10:47

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:47 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 10:47

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2026 - 10:47

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02399049 #ilan.gov.tr