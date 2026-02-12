İLAN

KÜÇÜKÇEKMECE 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/90 Esas

KARAR NO : 2026/75

Davacı MEHMET HANİFİ DAYANAN tarafından davalı ASTRİD SİMONE SCHLEİN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın kabulü ile İSTANBUL İli, BAKIRKÖY İlçesi, OSMANİYE Köyü/mah. CN: 49, HN: 693, BSN:7'de nüfusa kayıtlı, CUNEYİT ve BEDRİYE oğlu, 10/03/1966 doğumlu davacı MEHMET HANİFİ DAYANAN ilekızı 03/10/1971 doğumlu davalı ASTRİD SİMONE SCHLEİN'ın TMK 166/1 maddesi gereğince boşanmalarına,

2-Harçlar yasası uyarınca tahsili gereken ve adli yardım nedeniyle dava açılışında alınmayan 732,00- TL peşin harç, 615,40- TL başvurma harcı ile suçüstü ödeneğinden karşılanan yargılama giderleri 25.137,00-TL olmak üzere toplam 26.484,40- TL' nin davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

3-Davacı davada kendini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. gereğince 45.000,00-TL maktu avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, davalının yokluğunda davacı vekili ve davacının yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememiz aracılığı ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 29/01/2026

Davalı ASTRİD SİMONE SCHLEİN'e teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/02/2026

