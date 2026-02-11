2. İLAN

T.C. SARAY (TEKİRDAĞ) SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/2 Tereke

İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Keçeci Piri Mahalle/Köy Cilt No: 24, Hane No: 1053'te nüfusa kayıtlı Ali Rıza ve Reyhan'dan olma, 01/10/1965 doğumlu, 30/01/2024 tarihinde vefat eden müteveffa Uğur DİNMEZSU'yun kefalet sebebi ile alacakları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde TMK'nun 621. Maddesi uyarınca alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. Maddesi uyarınca ilan olunur.05/02/2026

Basın No: ILN02398630 #ilan.gov.tr