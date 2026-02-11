T.C.

MANAVGAT 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/162 Esas

KARAR NO : 2025/569

Davacı Osman Özdemir'in Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat talebine ilişkin olarak mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/11/2025 tarihli ilamı ile davacının maddi ve manevi tazminat taleplerinin ayrı ayrı reddine karar verilmiş olup, mahkememiz kararı davacıya tebliğ edilememiştir.

İşbu ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra başlamak üzere, 15 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine yapılacak beyan ile Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabileceği, aksi takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 06.02.2026

Basın No: ILN02398685 #ilan.gov.tr