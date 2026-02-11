Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 8. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, Esenyurt Mah. 1061 Ada, 19 Parsel, Taşınmaz ARSA nitelikli olup, 193,47 m2 yüzölçümlü olup, taşınmaz üzerinde bodrum kat+zemin kat+ 4 kat+ çatı kat olmak üzere 6 katlı bina mevcut olup, toplam yapı alanı 774 m2 olarak hesaplanmış, yapı yaklaşık 30 yıllık olduğu, taşınmazın dış cephesi sıva üzeri dış cephe boyalı, dış kapısı demir doğrama, pencereleri pvc doğramadır.

Adresi : Mehterçeşme Mah. 1934 Sok Hicret Apt No:19 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 193,47 m2

İmar Durumu : İBB 12.07.2013 tarih ve 1523 sayılı kararı ile onaylanan Esenyurt Tem güneyi 2.etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam, 5 kat, konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 20.501.610,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 1-Tapu kaydındaki gibidir. 2- imar düzenlenmesine alınmıştır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2026 - 11:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 11:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 11:20

09/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02398818 #ilan.gov.tr