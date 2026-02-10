T.C. KAHRAMANMARAŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/216 Esas

İLAN METNİ

Davacı, Kahramanmaraş Büyük Şehir Belediyesi İle Davalılardan, Aysel PARMAKSIZ ve Mehtap SARAÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Davalılardan H. İsmail ve Emine kızı, **/**/1969 doğumlu, 470*****004 T.C. kimlik numaralı Aysel PARMAKSIZ'a ve Alaittin ve Sultan kızı, **/**/1987 doğumlu, 429*****538 T.C. kimlik numaralı Mehtap SARAÇ'a gönderilen tebligatların iade edildiği, UYAP bilişim sisteminde de mernis adreslerinin bulunmadığı anlaşıldığından, ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizin 03/03/2020 tarih ve 2018/612 Esas 2020/92 sayılı kararı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi'nin 02/07/2025 tarih ve 2025/1214 Esas 2025/1312 Karar sayılı ilamıyla KALDIRILMAKLA, dava mahkememizin yukarıdaki esasına kaydının yapıldığı ve taraflara istinaf kararı ve tensip zaptı ekli duruşma günününün tebliğine karar verildiği anlaşılmıştır.

İşbu ilanın,ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra; Tensip Tutanağı ve Karar İlamının 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 359/4.maddesi uyarınca tebliğ etmiş sayılacağınız, duruşma günü olan 15/04/2026 tarihinde mahkememiz duruşma salonunda duruşma yapılacağından sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi, yargılamaya devam etmek istemesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer taraf da takip etmez ise HMK 150. madde gereğince dosyanın işlemden kaldırılacağı HMK'nun 150 ve 320. maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

