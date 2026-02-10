İLAN

T.C. FERİZLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/1006 Esas

DAVALILAR : 1- FERİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- MALİYE HAZİNESİ

3- SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yukarıda yazılı esas kaydı ile dava konusu Sakarya ili, Ferizli ilçesi, Abdürrezak mahallesi 105 Ada parsel sayılı taşınmaz ile Tahirağa caddesi/yolu arasında kalan tapu kütüğünde kayıtlı olmayan ve tescil harici bırakılmış olan yaklaşık 1000 m²'lik kısmın TMK. 713/3. maddesi uyarınca tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuda tesciline yönelik Ferizli Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştır. Dava konusu taşınmazın kime ait olduğunu bizzat bilen kişilerin yada bir hak iddia edenlerin veya zilyetlik koşullarının gerçekleşmediğini iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 1 AY içinde Mahkememizin 2025/1006 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, aksi halde dosyanın mevcut haline göre yargılamaya devam olunacağı hususları 7201 s. Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02397631 #ilan.gov.tr