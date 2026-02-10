T.C. ALANYA 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ALANYA
12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.98295389-2024/329-Ceza Dava Dosyası 06.02.2026
İLANMETNİ
ESAS NO :2024/329
KARAR NO :2023/698
SANIK : Babak CAMALZADE - Hoşbet ve Salim' den olma 1991 D.lu .
SUÇ : Kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık.
SUÇ TARİHİ :24/05/2024
KARAR TARİHİ :18/04/2025
Yukarıda açık kimliği yazılı olan sanığın atılı suçtan gıyabında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verilmiş olup,karar bugüne kadar tebliğ edilememiştir.
Bu nedenle; gıyabi hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29.ncu maddeleri gereğince Türkiye geneli 50.000 altı olan gazetede ve intranetde yayınlanmak suretiyle tebliğine ve kararın yayınına müteakip 15 gün sonra kesinleşeceği hususu ilan olunur.06/02/2026
Basın No: ILN02397758 #ilan.gov.tr