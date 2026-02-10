MARDİN 2. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2026/11KARAR NO : 2026/43

Davacı Şaha Amar ile davalı Velit Elberho arasında mahkememizde görülen Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:Davacının Davasının KABULÜ ile;

1-99695134916 yabancı kimlik numaralı Ayd ve Sabah kızı 05/01/1983 Haseke doğumlu, Şaha AMAR ile 99377308680 yabancı kimlik numaralı Musa ve Sabriye oğlu, 13/03/1975 Haseki doğumlu, Velid ELBERHO'nun BOŞANMALARINA,

2-Müşterek çocuklar Hele ELBERHO ve Musa ELBERHO'nun velayetlerinin davacı anneye bırakılmasına,

3- Davalı baba ile kişisel ilişki kurulmasına yer olmadığına,

4-Harçlar kanunu gereğince dava değeri üzerinden alınması gereken toplam 732,00-TL harçtan daha önceden ödenen toplam 80,70-TL harç düşüldükten sonra eksik kalan 651,30-TL harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

5-Davacı tarafından yapılan; 80,70-TL Başvuru Harcı, 80,70-TL Peşin/nisbi Harcı, 402,00-TL Tebligat, Posta ve diğer masraflar, olmak üzere toplam 563,40-TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden suçüstü ödeneğinden karşılanan 9.324,00-TL basın ilan ücretinin davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

7-Kullanılmayan gider avansının bulunması halinde kararın kesinleşmesinden sonra HMK'nun 333. maddesi uyarınca resen yatırana İADESİNE, karar verildiği, işbu kararın davalı Velit Elberho'ya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere istinaf edilmediğinde hükmün kesinleşeceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

