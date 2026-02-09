T.C.

ANTALYA 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN



İ L A N

DOSYA NO : 2025/425 Esas

KARAR NO : 2025/1060

Hırsızlık, Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizceyukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/12/2025 tarihli ilamı ile 151/1, 142/2.h.1 maddesi gereğince MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-SÜRESİZ, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 6 YIL HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), 4 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Cumali ve Cevriye oğlu, 26/02/1981 doğumluAdana Ceyhan Gaziosmanpaşa nüfusuna kaytlı AZİZ DAĞ'ın tüm aramalara rağmen bulunamadığından karar tebliği yapılamamıştır.

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan sanık Aziz Dağ'ın 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. Maddeleri uyarınca hüküm özetinin Gazetede İlanen edilmek suretiyle tebliğine,

İlanın yayımlandığı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yoluna başvurulabileceği, başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04.02.2026

Basın No: ILN02397394 #ilan.gov.tr