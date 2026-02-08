T.C.

YAYLADAĞI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN



İLAN

DOSYA NO : 2016/355 KARAR NO : 2017/89Basit Yaralama suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/01/2026 tarihli ek karar ilamı ile; Yayladağı C.Başsavcılığı Emanet Memurluğu'nun 2016/69 sıranda kayıtlı bulunan "Bıçak"ın suçun işlenmesinde kullanıldığı anlaşılmakla TCK'nın 54/1 maddesi gereğince MÜSADERESİNE karar verildiği, ALİ ve NEVAL oğlu, 01/01/1993 LAZKİYE doğumlu, HASAN MOLA MUSAyapılan tüm aramalara rağmen bulunamamış olup mahkememizin ek kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Ek kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Hatay Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz yasa yolu açık olmak üzere C.Savcısının mütalaasına uygun olarak karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.04.02.2026

