T.C. ELMADAĞ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ELMADAĞ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Şantaj suçundan 2024/594 esas-2026/21karar sayılı 15/01/2026 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK'nun 107/2-1, 52/2maddesi gereğince 1 yıl hapis cezası ve 200 TL adli para cezası infaz süresince kamu hizmetlerinden yasaklılık(TCK 53/1-a,d,e, c), cezası ile cezalandırılan Cafer ve Assiye oğlu, 27/11/1974 Rousse Bulgaristan doğumlu38*******84 TC nolu DİNÇER YILDIZ bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde CMK.nun 273. maddesi uyarınca mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine verilecek dilekçe vererek Ankara Bölge Adliye Mahkemelerine istinaf yolu açık olduğu ve istinaf edilmediği takdirde kesinleşeceği tebliğ olunur.05/02/2026

