T.C.

ANKARA 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



DOSYA NO : 2024/250 Esas

KARAR NO : 2024/812

Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesinin 17/12/2024 tarih ve 2024/250 esas 2024/812 karar sayılı kararı ile;

Sanık Tosmurat Nurıllo Uglı Jumagulov hakkında Kadına Karşı Tehdit, Hakaret, Kadına Karşı Basit Yaralama suçunu işlediği iddiası ile kamu davası açılmış, mahkememizde yapılan yargılama sonunda hakaret ve kasten yaralama suçundan CMK'nun 223/8 maddesi uyarınca düşmesine, tehdit suçundan beraatine dair verilen karar Karmov Nuralıo ve Karımova Hafeza oğlu, 03/05/1997 Özbekistan doğumlu Tosmurat Nurıllo Uglı Jumagulov tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 268 maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize yada en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 04.02.2026

Basın No: ILN02396348 #ilan.gov.tr