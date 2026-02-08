T.C.

ALANYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



İ L A N

ESAS NO : 2025/174 Esas

Davacı , FATMA DAĞLI ile Davalı , ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2025/174 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

Antalya İli, Alanya İlçesi, Avsallar Mahallesi, Yeni Mahalle - Köyiçi mevkii

KUZEYİ :Osman Uysal kullanımında tapulama harici arazi

GÜNEYİ :Avsallar Mahallesi 220 Ada 5 Parsel

DOĞUSU :Avsallar Mahallesi 475 Ada 1 Parsel

BATISI :Mustafa Uysal kullanımında tapulama harici arazi ile çevrili taşınmaz

