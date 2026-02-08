T.C.
ALANYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2025/174 Esas
Davacı , FATMA DAĞLI ile Davalı , ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2025/174 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.
Antalya İli, Alanya İlçesi, Avsallar Mahallesi, Yeni Mahalle - Köyiçi mevkii
KUZEYİ :Osman Uysal kullanımında tapulama harici arazi
GÜNEYİ :Avsallar Mahallesi 220 Ada 5 Parsel
DOĞUSU :Avsallar Mahallesi 475 Ada 1 Parsel
BATISI :Mustafa Uysal kullanımında tapulama harici arazi ile çevrili taşınmaz
