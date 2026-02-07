Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/876 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/876 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1-2 NO'LU TAŞINMAZLARIN ADRESİ:Beyazıt Mahallesi, Şeker Ahmet Paşa Sokak, Öz Timur Han, No:6, 4.Kat 14BB, 3. Kat 12 BB Fatih / İSTANBUL

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Fatih İlçe, Beyazıt Mahalle, 262 Ada No, 6 Parsel No, 18/300 Arsa Payı/Payda, 74,50 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. İki Bodrum Bir Zemin Beş Normal Katlı Kargir İş Hanı, 4.Kat 14 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Büro Olan Taşınmazın Tamamı.

Kıymeti : 4.700.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 14:55

Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:55

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:55

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Fatih İlçe, Beyazıt Mahalle, 262 Ada No, 6 Parsel No, 11/300 Arsa Payı/Payda, 74,50 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. İki Bodrum Bir Zemin Beş Normal Katlı Kargir İş Hanı, 3.Kat 12 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Büro Olan Taşınmazın Tamamı.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 14:50

02/02/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02397398 #ilan.gov.tr