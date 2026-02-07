Örnek No:55*

T.C.

BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/151 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/151 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mah., 2099 Ada 4 Parsel, C Blok 6. Kat, 12 Nolu Bağ Bölümlü 2.500,00 m² yüzölçümlü 1/1 hissesinin borçlu Ha... KI... adına kayıtlı olduğu ve hisse üzerinde birçok icrai haciz şerhi ile taşınmaz üzerinde Mustafa BALABAK adına 1.dereceden ipotek bulunduğu anlaşılmıştır. Özellikleri : Taşınmaz A, B ve C Bloktan oluşan ayrık nizam inşa edilmiş, çevre düzenlemesi tamamlanmış, kapalı otoparkı mevcut olan sitenin C Bloğunda yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina betonarme karkas sistemde inşa edilmiş olup toplam 11 kattan oluşmaktadır. Binanın giriş katında ticari, normal katlarında mesken amaçlı kullanılan daireler mevcut olup asansör bulunmaktadır. Bina dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı, mantolamalı ve boyalı, merdiven basamak ve sahanlıkları mermer kaplı olup ana giriş kapısı demir doğramalı ve camlıdır. Halihazırda mesken amaçlı kullanıldığı anlaşılmıştır. Dairenin ön kısmı Avcı Sokağa cephelidir. Daire mimari projesine göre hol, 3 oda, salon, mutfak, 2 banyo, 2 balkon ve terastan müteşekkildir. Dairenin giriş kapısı çelik kapılı, duvarları alçı sıvalı ve saten boyalı, hol ve mutfağın zemini seramik, salon ve odaların zemini laminant parke kaplıdır. Oda kapıları amerikan panel olan taşınmazın pencereleri ahşap renkli çift camlı pvc profildir. Mutfakta alt üst dolap mevcut olup tezgah mermerdir. Balkonların zemini ile ıslak hacimlerin (Banyo) zemini ve duvarları seramik kaplı olup banyoda dolap, asma klozet ve duşkabin bulunmaktadır. Dairenin balkonlarında cam balkon sistemi bulunmaktadır. Dairenin ısıtması doğalgaz kombilidir, mimari projesindeki kat irtifakına esas mahal listesine göre net alanı 127,00 m², brüt alanı 206,00 m²'dir. Genellikle mesken amaçlı kullanılan ayrık nizam 7-8 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine uzak konumdadır.

Borçluya ait taşınmazın bulunduğu mahal ve mahallerdeki emsalleri, konumu, ebatları dikkate alınarak bugünkü piyasa daire alım ve satımlarına göre söz konusu taşınmazın kıymetinin 5.250.000,00-TL olduğu takdir edilmiştir.

Adresi : İhsaniye Mah., 2099 Ada 4 Parsel, C Blok 6. Kat, 12 Nolu daire Nilüfer / Bursa

İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Fethiye İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı kapsamında ayrık nizam 10 kat yapılaşma koşullu "ticaret alanında" kalmakta olduğu, söz konusu yere ait 31.12.2003 tarihli yapı ruhsatı bulunduğu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yerlerden olduğu anlaşılmıştır.

Kıymeti : 5.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: İpotek kaydı ve icra haciz şerhleri vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 13:44

Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 13:44

Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 13:44

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

