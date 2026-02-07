T.C. BAKIRKÖY 12. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2025/290 Esas

DAVALILAR: ABDULKAFİ ALMASADİ

BASSAM SUNBULI

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Bilirkişi raporu özetle; Dava dosyasında bulunan ve 9 maddeden oluşan satış sözleşmesinde satıcının davalı Alperen Mim. Proje İnş. Yapı Endüstri Müh. Nak. San. İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti., alıcının ise Ahmet Konak olduğu, sözleşmenin imza tarihinin 15.14.2013 olduğu, bu sözleşmeye göre, davaya konu Asmalı Park Konakları projesinde E Blok 1. Kat 9 numaralı 24-1 daire tipindeki bağımsız bölümün 150.000,00TL bedelle satışının düzenlemekte olduğu, sözleşmenin 4. Maddesine göre teslim tarihinin 01.09.2015, olduğu sözleşme bedelinin de sözleşme tarihinde peşin olarak tahsil edildiği belirtilmiş olduğu, 15/04/2013 tarihinde peşin olarak 150.000,00 TL tahsil edildiği ve kaşe imza karşılığında tahsilat makbuzu verilmiş olduğu, 150.000,00 TL nin 14/05/2013 Ödeme tarihi ile 02/09/2025 dava tarihine uyarlanması (denkleştirilmiş adalet ilkesi) gereği tespit 5.715.295,98 TL olarak hesap edildiği, 31.03.2023 rapor tarihli tapu kaydına göre dava konusu taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz üzerine kat mülkiyetinin kurulu olduğu, dava konusu 1. Kat 9 numaralı bağımsız bölümün üzerinde çok sayıda haciz ve ipotek olduğu, söz konusu bağımsız bölümün tam hissesinin 03.07.2015 tarihli satış işlemi ile davalı Alperen Mim. Proje İnş. Yapı Endüstri Müh. Nak. San. İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti. adına tescil edildiği kanaatine varılmıştır.

Mahkememizce davalılar ABDULKAFİ ALMASADİ ve BASSAM SUNBULI'nin tebligata yarar adresleri bulunamadığından , adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, 09/01/2025 tarihli bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etme hakkı bulunduğu, davalılar ABDULKAFİ ALMASADİ ile BASSAM SUNBULI'ye ihtar ve tebliğ olunur.

Eki: Bilirkişi raporu davalı ABDULKAFİ ALMASADİ ile BASSAM SUNBULI'ye İLANEN tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır. 12/01/2025

Basın No: ILN02396811 #ilan.gov.tr