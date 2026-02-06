T.C. İSTANBUL ANADOLU 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/222 Esas

KARAR NO : 2025/198

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/02/2025 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, CMK'nun231/5-6.md.gereğince 5 YIL SÜRE İLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI cezası ile cezalandırılan Alıevıch ve Kodirova Shohista oğlu, 07/05/2000 doğumlu, SHUKHRAT AMRIEV tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunarak ve bu beyanın zapta geçirilmesi sureti ile (cezaevinde bulunanlar bakımından bulunduğu ceza infaz kurumu müdürüne beyanda bulunmak sureti ile veya bu hususta bir dilekçe vererek) mahkememize istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR.05.02.2026

