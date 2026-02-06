Örnek No:55*
T.C.
ERZİNCAN
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/70 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Köy, 104 Ada, 12 Parsel,
Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan
Yüzölçümü : 8.463,14 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları içindedir.
Kıymeti : 13.572.655,62 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : 350,21M2'si daimi irtifak hakkı Maliye Hazinesi adına EPDK. Erzincan İl Gıda Tarım ve Hay.Müd.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 14:15
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 14:15
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 14:15
Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 14:15
04/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02396283 #ilan.gov.tr