T.C. BAKIRKÖY 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/888 Esas Konu : 2. Kez ilan Talep eden Uyum Apartmanı Yöneticiliği (Yönetici: ARET AKBIYIK) tarafından açılan, muris ANİÇA KIZIL' ın mirasçılık belgesinin istemi davasında, mirasçı İstanbul ili, Fatih ilçesi, Muhsinehatun, Cilt No: 92, Hane No:1012 Birey Sıra No:4 da nüfusa kayıtlı 27/02/1955 İstanbul doğumlu ANİÇA KIZIL' ın mirasçılarına ulaşılamadığından, TMK'nun 501, 594 maddeleri uyarınca hazinenin mirasçılığı yönünden değerlendirme yapılacağından, ANİÇA KIZIL' ın mirasçısı olduğunu iddia eden kişilerin ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde delilleri ile birlikte Bakırköy 6. Sulh Hukuk Mahkemesi 2024/888 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri aksi taktirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak kaydıyla mirasın hazineye devir edileceği 2. Kez ilanen duyurulur.26.01.2026

