T.C. BAKIRKÖY 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO :2015/542

KARAR NO :2024/230

Binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık,halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içindeki eşya hakkında hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/04/2024 tarihli ilamı ile hakkında TCK.142/1-c maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILAN Tahir ve Nezaket oğlu01/09/1984 doğumlu MAHİR ISAYEV tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat kanununun 29.Maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iki hafta içinde yasal yollara başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.04.02.2026

Basın No: ILN02396294 #ilan.gov.tr