İLAN

FOÇA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/57 Esas

Davacı NEVAL YEŞİL aleyhine mahkememizde açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizce dahili davalı Mert Nedim Yeşil (T.C NO:29914932818)'in yurtdışı ikametgah adresinin "GRANLOHOLMSAGEN 6 B 85730 SUNDSVALL 85730 9973 İSVEÇ " olduğu ve yapılan yurtdışı tebliğ işlemlerinden de bir netice alınamadığından bilirkişi raporu ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava konusu İzmir ili Foça ilçesi Sıcakdere Mevkii 3549 sayılı parselde tarla niteliğindeki taşınmaza Muhdesat aidiyetleri hususuna ilişkin dava edilmiştir. Mahkememizce 23/10/2024 tarihinde dava konusu taşınmazda keşif icra edilmiş, bilirkişiler tarafından düzenlenen 02/12/2024 tarihli rapora göre dava tarihi olan 04.03.2022 tarihi itibariyle inşaat değerinin 609.760,00 TL olduğu, 1.kat inşaat değerinin 532.740,00 TL olduğu belirlenmiştir.Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur. 14/01/2026

