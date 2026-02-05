İLAN

T.C. SAMANDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/347 Esas

DAVALILAR : 1- BAHAR KOZE - KISALAR MAH. MERKEZ SOK. NO:93/1 SİDE Antalya/MANAVGAT

2- RAMAZAN MÜSLÜM HÜZMELİ - CEMAL GÜRSEL MAH. 4111 SK. CAD. NO:10 Samandağ/HATAY

3- LİMAN SÜSLÜ - PLETTER STR. 20, 2515 AX DEN HAAG/HOLLANDA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren HMK'nın 129. maddesindeki bütün unsurları içeren ve dava dilekçesindeki iddialara karşı savunmalarınızı ve bu savunmalarınızın dayanağı olan bütün vakıaları içeren dilekçenizi, karşı tarafa tebliğ masraflarıyla birlikte iki haftalık süre içerisinde mahkeme kalemine vermeniz, aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, TMK 644'e göre; belirtilen süre içinde elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri süremediğiniz veya paylaşma davası açmadığınız takdirde istem konusu mal üzerinde elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceği ve duruşma günü: 05/03/2026 günü saat: 09:05'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK'nın 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

