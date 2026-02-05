ŞİRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İLANI)

GÜMÜŞHANE-ŞİRAN BELEDİYESİ

1-) İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: Şiran Belediye Meclisinin 07.01.2026 tarih ve 9 sayılı kararı ile Belediye Encümenimize verdiği yetki gereğince mülkiyeti belediyemize ait Karaca Mahallesi 356 ada 24 parselde kat karşılığı konut ve işyeri inşa edilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle ihale edilecektir.

Mahalle Ada/Parsel Alanı (m²) Hisse Durumu İmar Durumu Karaca 356 ada 24 parsel 1.734,53 m² Tam Konut Alanı , Yençok 6 Kat

2-) ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER: İhale Şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içinde Şiran Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden 5.000,00 TL karşılığında temin edilebilir.

3-) İHALENİN YAPILACAĞI TARİH-SAAT-YER / ADRES: Şiran Belediyesi Meclis toplantı salonunda yapılacaktır. Adres: Şiran Belediye Başkanlığı Karaca Mahallesi Numanağa Cad. No:3 Şiran 25.02.2026 Çarşamba günü saat: 14:00 'da yapılacaktır.

4-) İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI : Şiran ilçesi Karaca Mahallesi 356 Ada 24 Parselde 1.734,53 m2 alana sahip taşınmaz üzerine kat karşılığı konut olarak bir bütün halinde inşa edilecektir. Paylaşım; yaklaşık (%28,60) oranında olup, bu şartnamenin eki olan mahal listesinde Belediye sütununda işaretli bağımsız bölümleri idareye bırakmak suretiyle yapılacaktır.

İhale bunun üzerine verilecek nakit Türk Lirasını en çok teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır. Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümler üzerine teklif edilecek nakidin muhammen bedeli 350.000,00 TL'dir. Açık artırma bu bedel üzerinden başlayacaktır. İhale üzerinde kalan istekli ilave olarak belirlenen muhammen bedelin tamamını, ilan bedelini ve diğer giderleri onaylanan ihale kararının yükleniciye tebliğ edildiği tarihten itibaren 15(onbeş) içerisinde ödeyecektir.

5- TAHMİNİ BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ:

Toplam inşaat alanına göre (8.372,50m2) İnşaat Bedeli ve Çevre Düzenleme bedeli toplamı yaklaşık maliyet bedeli olarak alınmış olup buna göre, İnşaat Yaklaşık Maliyet (Takribi bedel) 152.379.500,00TL (Yüz Elli İki Milyon Üç Yüz Yetmiş Dokuz Bin Beş Yüz Türk Lirası)'dır.

Başkanlık Makamının 20.01.2026 tarih ve 108 sayılı Olur'u ile oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonu Raporuna göre arsa m2 birim fiyatı 38.000,00 TL'den toplam 65.912.140,00 TL (Altmış Beş Milyon Dokuz Yüz On İki Bin Yüz Kırk Lira)'dır.

Başkanlık Makamının 20.01.2026 tarih ve 108 sayılı Olur'u ile oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonu Raporuna göre artırıma esas nakit bedel 350.000,00 TL (Üç Yüz Elli bin lira)'dır.

Buna göre toplam yaklaşık maliyet, inşaat yapım bedeli + arsa bedeli + artırıma esas bedelin toplamı olan 218.641.640,00 TL (İki Yüz On Sekiz Milyon Altı Yüz Kırk Bir Bin Altı Yüz Kırk Türk Lirası)'dır.

Geçici Teminat; İnşaatın yaklaşık maliyet, arsa bedeli ve muhammen bedeli üzerinden belediyeye kalacak kısmının(2.221,23M2) (106.688.526,00) % 3'ü 3.201.000,00 TL (Üç Milyon İki Yüz Bir Bin Türk Lirası )'dır. En geç 25.02.2026 Çarşamba günü saat: 14:00' a kadar, işin adını belirterek geçici teminatlarını yatırmış olmaları gerekmektedir.

6-) İSTENEN BELGELER:

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.

a-Nüfus cüzdanı sureti

b-İkametgah Belgesi (Şirketlerde aranmaz)

c-Geçici teminat makbuzu veya mektubu

d-Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve müteahhitlik yetki belgesi (en az G grubu)

e-İhaleye katılanın veya vekilinin Şiran Belediyesine borcu olmadığına dair belge

f- İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair imzalı nüshası.

g-Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve halihazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge.

ğ-İsteklinin tüzel kişi olması halında tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

h-İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

ı- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza sirkülerinin vermesi.(İhalenin yapıldığı yıla ait)

i- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.

j- İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak istekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)

k-Adli Sicil Kaydı

l-İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

m-İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek (şartname ekinde sunulan) "Yer Gördü Belgesi",

n- İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince şartnamede belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname

o-2886 Sayılı Devlet İhale Kanun' un ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat kaydedilerek gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir.

7-)TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER:

Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Şiran Belediye Başkanlığı (Yazı İşleri Müdürlüğü) Karaca Mahallesi, Numanağa cad No:3, 29700 Şiran adresine teslim edileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı taktirde posta ile teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

8-) İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 sayılı Devlet İhale Kanun'unun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)

Kamuoyuna duyurulur.

Basın No: ILN02394395 #ilan.gov.tr