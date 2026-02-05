SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:

1-Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.08.2023 tarihli ve 2-1/329 sayılı kararı gereği; mülkiyetleri Belediyemize ait, aşağıdaki tabloda İlçesi, Mahallesi, Ada No.su, Parsel No.su, Alanı, Niteliği, İmar Durumları, Muhammen Satış Bedelleri ve Geçici Teminat Bedelleri belirtilen "Arsa" vasıflı 6 adet taşınmazın, tanzim olunan şartnamelerine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile tamamı peşin ödenmek üzere satışı yapılacaktır.

S/N İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçüm

(m²) Nitelik İmar Durumu 2026 Yılı

Muhammen

Satış Bedeli Geçici

Teminat

Bedeli 1 İLKADIM BADIRLI 12473 12 999,28 m² Arsa Yençok:6 kat E:1.30 Konut Alanı 9.992.800,00 ₺ 299.784,00 ₺ 2 İLKADIM BADIRLI 12471 10 1209,59 m² Arsa Yençok:6 kat E:1.30 Konut Alanı 12.095.900,00 ₺ 362.877,00 ₺ 3 İLKADIM KIRAN 8319 11 894,80 m² Arsa Yençok:6 kat E:1.30 Konut Alanı 10.737.600,00 ₺ 322.128,00 ₺ 4 İLKADIM KIRAN 8318 7 841,44 m² Arsa Yençok:6 kat E:1.30 Konut Alanı 10.097.280,00 ₺ 302.918,40 ₺ 5 İLKADIM KIRAN 8279 5 914,57 m² Arsa Yençok:6 kat E:1.30 Konut Alanı 10.974.840,00 ₺ 329.245,20 ₺ 6 İLKADIM KIRAN 8263 8 847,54 m² Arsa Yençok:6 kat E:1.30 Konut Alanı 10.170.480,00 ₺ 305.114,40 ₺

2- İhalede yarışma(artırım) muhammen satış bedeli üzerinden yapılacaktır.

3- İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı/Emlak Şube Müdürlüğünden ücretsiz temin edilir.

4- Bahse konu İhaleler,19/02/2026 Perşembe günü, saat 15.30'da (İhale 15.30'da başlayacak olup tüm taşınmazların ihalesi tamamlanıncaya kadar devam edecektir.) Kale Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:2 İlkadım / SAMSUN adresinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasının 1.Katındaki Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

5- Teklif verecek şahıs/firmalar, ayrıntılı bilgi için Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına şahsen veya 0362 431 60 90/2342-2346-2349-2340 no.lu telefonlar ile başvuruda bulunabileceklerdir.

6 -İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler:

İstekli gerçek kişi ise:

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi İkametgâh Belgesi (İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden alınacaktır.) İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsünün aslı (Noterde tanzim edilecektir.) Adres Beyannamesi (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğü'nde tanzim edilecektir.) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı (Noterde tanzim edilecektir.) Geçici teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler-Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğü'nde tanzim edilecektir.) 2886 sayılı D.İ.K'e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünden tanzim edilecektir.)

ı. Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünden tanzim edilecektir.)

İstekli tüzel kişi ise:

Ticaret Odası'ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirkülerinin aslı Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi Geçici teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler-Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğü'nde tanzim edilecektir.) 2886 sayılı D.İ.K'e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünden tanzim edilecektir.) Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğü'nde tanzim edilecektir.)



C) Ortak girişim ise:

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler.

7- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir. Ancak; İstekliler İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim ederek 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif kabul edilir.

Ayrıca istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığı'na ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Binası Kale Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:2 İlkadım/SAMSUN adresine iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.

Basın No: ILN02392937 #ilan.gov.tr