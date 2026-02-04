T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/6 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Maymunsuyu Mahallesi 102 ada 2 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET YAVŞAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/6 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27.01.2026

