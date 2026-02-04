T.C. MUŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

ESAS NO : 2021/431 Esas

DAHİLİ DAVALI : BURHAN RIZVAN KÖKARSLAN -43894781082

DAVA : Ortaklığın Giderilmesi (İcraVe İflas Kanununun 121. Maddesi Uyarınca Alınan

Yetki Belgesine Dayalı Olarak Alacaklı Tarafından Açılan)

DURUŞMA GÜNÜ: 07/05/2026 11:05

Davacı T. Halk Bankası A.Ş. vekili tarafından Muş İli Merkez İlçesi Bağlar (Çiriş) Köyünde kain 115 ada 29 parsel, 121 ada 10 parsel, 119 ada 27 parsel,130 ada 66 parsel, 132 ada 31 parsel, 164 ada 7 parsel, 164 ada8 parsel, 184 ada 23 parsel, 184 ada 5 parsel sayılı taşınmazlar yönünden malik mirasçısı olarak davaya dahil edildiğiniz Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesi istemli davanın yapılan yargılaması sırasında araştırmalara rağmen tebligata yarar adresiniz tespit edilememiş olup dosya kapsamında alınan bilirkişi raporlarında özetle; dava konusu taşınmazlarda 3083 sayılı Kanun gereği yeter arazi büyüklüğü (normu) altında kaldıklarından bölünmek suretiyle hissedarlığın giderilemeyeceği, ancak hisse devri veya bir bütün olarak satış yapılabileceği (ortaklığın giderilmesinin ancak satış yolu ile mümkün olacağı) görüş ve kanaati bildirilmiştir. HMK. 317/2 maddesi gereğince İKİ HAFTA içinde davaya cevap verilebileceği, HMK'nın 318. maddesi gereğince dilekçe ile birlikte tüm delillerin açıkça hangi vakıanın delili olduğu da belirtilerek bildirilmesi, bilirkişi raporuna HMK'nın 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ilanın yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 26/01/2026

