T.C. İSTANBUL ANADOLU 26. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2025/324 Esas 2025/372 Karar

İLANEN TEBLİĞ KARARI

Mahkememizin 2025/324 Esas 2025/372 Karar sayılı dosyasında "Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka,sigorta,kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan yargılaması yapılarak cezalandırılması talep ve iddiası ile Mehmet Sıddık ve Naime oğlu, 11/09/1996 Mustafakemalpaşa doğumlu, Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Selimiye mah/köy nüfusunda kayıtlı, 235*****516 T.C. Kimlik numaralı sanık ZAFER HANTIRAK hakkında Mahkememize açılan kamu davasına ilişkin tensip ile birlikte yapılan değerlendirme neticesinde Mahkememizin yetkisizliğine ve dosyada yargılama yaparak karar vermeye Bingöl Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinin yetkili olduğuna dair itiraz yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Sanığın soruşturma aşamasında sorgulama tutanağında bildirmiş olduğu son beyan adresine ve Mahkememizce re'sen tespit edilen adreslerine çıkarılan tebligatların tamamının bila tebliğ döndüğü, adres tespitine ilişkin yapılan yazışmalar neticesinde sonuç alınamadığı, sanığın MERNİS adresinin bulunmadığı, sanığın cezaevi kaydının bulunmadığı ve adres araştırma yazışmalarına olumsuz cevap verilmiş olduğu anlaşılmakla gelinen aşama itibari ile sanığın adresinin tespit edilemediği ve bu hali ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28.maddesi uyarınca adresinin meçhul olarak kabul edildiği anlaşılmıştır.

Sanık ZAFER HANTIRAK'ın yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamış olması ve adresinin meçhul olması nedeniyle, Mahkememizin 18/11/2025 tarih 2025/324 Esas 2025/372 Karar sayılı kararı ile; sanığın "Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka,sigorta,kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan yargılaması yapılarak cezalandırılması talep ve iddiası ile açılan kamu davasına ilişkin Mahkememizce 18/11/2025 tarihli karar ile yetkisizlik kararı verilerek görevli ve yetkili mahkemenin Bingöl Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi olduğuna dair iş bu yetkisizlik karar özetinin;

1-)7201 sayılı Kanun'un 28 ve 29.maddeleri gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede ve ayrıca genel internet haber sitesinde sanık ZAFER HANTIRAK için İLANEN TEBLİĞİNE,

2-)Tebliğ olunması gereken yetkisizlik gerekçeli kararı ile iş bu ilanen tebliğ kararının 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29.maddesi uyarınca herkesin kolayca görebileceği şekilde İstanbul Anadolu Adliyesi ilan bölümüne asılmasına,

3-)Gazete ve genel internet haber sitesinde yapılacak olan ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına,

4-)İlanen tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatması suretiyle İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere, yasal süresi içerisinde kanun yolu başvurusunda bulunulmadığı takdirde Cumhuriyet Savcısı tarafından sunulan itiraz dilekçesi doğrultusunda yapılacak işlemler neticesinde kararın kesinleştirileceğine dair,

Hususlara ilişkin karar verilmiş olup, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 03/02/2026

