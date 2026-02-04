Örnek No:55*

T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ

2025/406 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/406 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:

İstanbul ili Çatalca ilçesi Muratbey Mahallesi 107 Ada 36 Parsel nolu tarla vasıflı taşınmazın BORÇLUYA AİT 1/3 HİSSESİ satışa çıkarılmıştır. Muratbey Mahallesinde bulunan taşınmaz, Muratbey Mahallesi yerleşik alanı dışında kalmaktadır. Söz konusu taşınmaza "Günebakan" Caddesinden gidilerek ulaşılabilmektedir. Alt yapı hizmetlerinin bir kısmından faydalanmaktadır. Üzerinde ekonomik öneme sahip bina, yapı, çit, ağaç vs. tespit edilmemiştir. Taşınmaz halihazırda tarımsal amaçlı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

Yüzölçümü : 11.802,52 m2Hissesi : Borçlunun 1/3 Hissesi.

Kıymeti : 16.621.882,33 TL KDV Oranı : %10

İmar Durumu: İstanbul ili Çatalca ilçesi Muratbey Mahallesi 107 ada 36 parsel sayılı taşınmaz; 26.05.2023 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çatalca İlçesi Ferhatpaşa ve Muratbey Mahalleleri bir bölümüne ilişkin Revizyon Uygulama İmar Planında kalmakta iken, bu plan İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 31.12.2024 tarih E: 2023-1861, K 2024-2375 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Kaydındaki Şerhler: Takyidatta olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 10:39

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:39

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:39

2 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:

İstanbul ili Çatalca ilçesi Muratbey Mahallesi 120 Ada 36 Parsel nolu tarla vasıflı taşınmazın BORÇLUYA AİT 1/3 HİSSESİ satışa çıkarılmıştır. Muratbey Mahallesinde bulunan taşınmaz, Muratbey Mahallesi yerleşik alanı dışında kalmaktadır. Söz konusu taşınmaza "Dericiler" sokaktan gidilerek ulaşılabilmektedir. Alt yapı hizmetlerinin bir kısmından faydalanmaktadır. Üzerinde ekonomik öneme sahip bina, yapı, çit, ağaç vs. tespit edilmemiştir. Taşınmazın halihazırda tarımsal amaçlı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

Yüzölçümü : 3.106,85 m2Hissesi : Borçlunun 1/3 Hissesi.

Kıymeti : 4.504.932,50 TL KDV Oranı : %10

İmar Durumu: Muratbey Mahallesi 120 ada 36 parsel sayılı taşınmaz; 26.05.2023 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çatalca İlçesi Ferhatpaşa ve Muratbey Mahalleleri bir bölümüne ilişkin Revizyon Uygulama İmar Planında kalmakta iken, bu plan İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 31.12.2024 tarih E: 2023-1861, K 2024-2375 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Kaydındaki Şerhler: Takyidatta olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 11:41

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 11:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 11:41

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:41

03/02/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

