T.C.

ANKARA İFLAS DAİRESİ

2020/41 İFLAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar pazarlık usulüyle satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden ve Ankara İflas Dairesi 2020/41 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satış Ankara Adliyesi 3 nolu Ek Hizmet Binası İcra Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri-1. Katta Bulunanİflas Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale gün ve saatinde ilgililerin bu adreste hazır bulunması gerekir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, İMRAHOR-3 Mahalle/Köy, 26237 Ada, 12 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz satılacaktır.4 Kapı Numaralı "Spor Merkezi" Nitelikli Taşınmazın Özellikleri; Fiili durumda; zemin + bodrum katdan oluşmakta olup, zemin kat seviyesinden camlı kapıdan girilmektedir. İçeriden merdivenle 5 no.lu taşınmazla birleştirilmiş durumdadır. Giriş katta antre, hol, sekreterya, koridor, 5 oda ile 3 wc bulunmaktadır.Antre ve hol zemini granit seramik kaplı olup duvarlar ve tavan boyalıdır. Odaların zemini laminat parke kaplı, tavanları boyalı spot aydınlatmalıdır. Kapılar alüminyum kasalı ahşap kapıdır. Wc lerde zemin ve duvarlar seramik döşeli olup klozet ve dolaplı lavabolar bulunmaktadır. Holden inilen bodrum katta; koridor, yedi adet oda, ses izalasyonlu toplantı odası, arşiv server odası, mescit, mutfak, iki adet wc bulunmaktadır. Koridor zeminleri granit seramik kaplı, duvarları boyalı tavanı spot aydınlatmalıdır. Odaların zeminleri laminat parke kaplı, duvarları boyalı tavanları spot aydınlatmalıdır. Toplantı odasının zemini laminat parke, duvarları ve tavanı ses izalasyon kaplamadır. Mutfak zemini ve duvarları seramik kaplı, mutfak tezgahı ve dolapları mecuttur. Wc lerdezemini ve duvarları seramik kaplı, klozet ve lavaboları vardır. Mescitte zemin halı kaplı, duvarlar dekoratif kaplamalıdır.Depo, arşiv ve server odasının zeminleri seramik, duvarları boyalıdır. Kapılar alüminyum kasalı ahşap kapıdır. Net Kullanım Alanı: Net faydalı kullanım alanı yapılan ölçümler sonucu zemin kat 265 m2, bodrum kat 295 m2 olarak hesaplanmış olup,toplam alanı 560 m2 dir.

Adresi : Bağcılar Mahallesi Koza 1 Caddesi Yamaçevler Sitesi No:114/4 Çankaya Ankara

Yüzölçümü : 9.238 m2

Arsa Payı : 25/1000

İmar Durumu :Belirtilmemiş

Kıymeti : 28.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

Satış Günü Satış Günü Tarih ve Saati : 06/03/2026 - 14:00-14:10

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, İMRAHOR-3 Mahalle/Köy, 26237 Ada, 12 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz satılacaktır.5 Kapı Numaralı "2. Sınıf Lokanta" Nitelikli Taşınmazın Özellikleri; Fiili durumda; binanın dışından, zemin kattan merdivenle çıkılarak girilen taşınmaza, ayrıca 4 nolu bağımsız bölüm içerisindeki merdivenden de geçilebilmekte olup, 4 nolu bağımsız bölüm ile birleştirilerek 1 ve 2. Kat kullanımlı haldedir. katta, hol, koridor, sekreterya, yönetici odası, 4 adet çalışma odası, mutfak, wc yer almaktadır. Hol ve koridor zemini granit kaplı duvarları boyalıdır.

Ofis odaları ile sekretarya zemini laminat parke kaplı, duvarları alçı sıva üzeri boyalı, tavan spotlu alçıpan asma tavandır. Mutfak zemini seramik kaplama, duvarlar alçı sıva üzeri boyalıdır. Tezgahı akrilik, çelik evyeli, alt ve üst dolapları ahşaptır. Yönetici Odasında zemin laminant parke kaplı, duvarları kısmen kağıt kaplı, kısmen boyalı, tavan spotlu alçıpan asma tavandır. Wc de zemin ve duvarlar seramik kaplı, lavabo ve klozet bulunmaktadır. kattan 2. kata çelik taşıyıcı ve basamaklı cam korkuluklu merdiven ile çıkılmaktadır. 4çalışma odası, 1salon, 1 mutfak, yemekhane, kiler bölümü, 2 wc bulunmaktadır.Odaların ve salonun zeminleri laminat parkekaplı, duvarlar alçı sıva üzeri boyalıdır.

Mutfak zemini ve duvarları seramik kaplı, paslanmaz çelikmutfak ekipmanı bulunmaktadır. Mutfak hacminde çelik dolaplar, fırın, davlumbaz, çay ocağı bulunmaktadır. Yemekhane bölümünde zemin seramik kaplı, duvarlar ahşap üzeri seramik kaplama, tavan spotlu alçıpan asma tavandır. Mutfak bölümünde yemekhane ile bağlantılı kiler ve temizlik odası vardır. Wc zeminleri ve duvarları seramik kaplı olup, lavaboları ve klozetleri bulunmaktadır. Net Kullanım Alanı: Net faydalı kullanım alanı yapılan ölçümler sonucu 1. kat 265 m2, 2. kat 325 m2 olarak hesaplanmıştır. Toplam alanı 590 m2 dir.

Adresi : Bağcılar Mahallesi Koza-1 Caddesi Yamaçevler Sitesi No:114/5 Çankaya Ankara

Yüzölçümü : 9.238 m2

Arsa Payı : 30/1000

İmar Durumu :Belirtilmemiş

Kıymeti : 32.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

Satış Günü Satış Günü Tarih ve Saati : 06/03/2026 - 14:00-14:10

Satış yeri:Ankara Adliyesi 3 nolu Ek Hizmet Binası İcra Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri-1. Katta Bulunanİflas Toplantı Salonu

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

